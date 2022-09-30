配合時序轉換，PABLO首度在台販售「起司風味布丁」系列新品，為2款秋季當令最佳賞味食材栗子及芋頭入餡的季節限定新品，介於奶酪與布丁口感、製作過程中不加任何一滴水的「起司風味布丁」，並有「起司布丁」、「杏桃起司布丁」、「芋泥起司布丁」及「栗子起司布丁」四種口味，除原味「起司布丁」70元、杏桃起司布丁75元外，季節限定口味皆為80元，任選6入折30元。

和栗（栗子）是日本秋天的當季食材之一，秋天栗子特別飽滿香甜，每逢秋天栗子的商品都會成為貨架上熱銷商品，而民間有句諺語，「七月七秋涼，八月蕃薯芋頭娘。」秋天是芋頭成熟的季節，芋頭產期從中秋過後進入盛產期，因此很多芋頭美味也紛紛出籠。PABLO也順著運用節氣當令的食材法則，再次聯手歐洲百年果餡大廠「比利時愛迪亞ALDIA」，全新推出每顆售價90元的「PABLO 栗子藍莓迷你起司塔」秋季限定甜品美食，將扎實飽滿的藍莓果餡結合入秋之際常食用、充滿溫潤性格的栗子食材元素。

此外，號稱零負評、每顆售價528元的「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」，也再度登場，是芋泥控經典不敗的口袋名單，享受每一口都能吃到芋頭顆粒滿滿的極致快感。

PABLO初秋推出由品牌獨家研發黃金比例配方的「起司風味布丁」，跟目前門市販售的塔類商品全然不同，是全新的系列商品品項，即日起正式於全台PABLO門市販售(部分快閃門市未銷售)。「起司風味布丁」純手工新鮮現做，將新鮮牛奶、鮮奶油、起司、果凍粉等食材混合拌勻冷卻後即完成，製成過程中不加一滴水，口感質地細緻滑順。以原味起司布丁為基底，上層搭配PABLO最經典的杏桃醬果泥及當季最佳風味栗子及芋頭食材餡料，變化出首波在台灣正式上市的四種口味。