食欲之秋，台北老爺酒店館內「中山」日本料理廳、「明宮」粵菜廳，以及「Le Cafe'」自助餐廳因應季節轉換各自推出秋冬新菜單，包含在日本素有「海中鵝肝」美譽的安康魚鍋物套餐、膏肥味美的蝦蟹等海陸雙享美饌，還有以獨特辣味與香氣擄獲人心的韓式料理吃到飽，即日起至12月31日澎派登場。

日本關東，安康魚被喻為人間極品，冠上「西有河豚、東有安康」之稱號，是日本料理中不可或缺的美味。雖然外型其貌不揚，但因為長時間棲息海底少活動，富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，鮮美更勝一般魚肉，就連在歐美餐飲界也深受歡迎，許多米其林廚師會選擇作為創意料理的重要食材，無論任何烹飪方式，都能找出專屬的幸福滋味。

台北老爺「中山」日本料理廳主廚藍文彬，特請專人自日本豐洲市場，嚴選現流安康魚新鮮直送，推出「鮮享安康」精緻個人鍋物套餐，內含有和風開胃前菜、季節生魚片、鮑魚佐鴻喜菇時蔬煮物、酥炸安康魚佐金桔、特製花壽司、安康魚小鍋，搭配季節水果與甜點，每套售價3,600元+10%，時令的新鮮味道不容錯過。

秋冬向來為養氣補身的旺季，無論是陸地還是海中的食材，都適合化作桌上佳餚與饕客暢享，用一道又一道的美味料理讓人陶醉其中。蝦蟹是專屬秋天的味道，此時正屬肥美之季，「明宮」粵菜廳主廚何啟光精選重達近800公克的沙公，運用港式薑蔥炒、沙茶粉絲煲、蒜蓉花雕蒸、香酥避風塘四種料理手法詮釋，盡享秋蟹的獨有風味。還有炸至金黃的避風塘軟殼蟹，伴隨著外層的蒜香味香氣逼人，以及豐盈鮮美的白菜海鮮蟳味鍋，同時吃得到軟Q的曼波魚，匯集而成的湯頭精華濃郁鮮甜，補氣滋養身心。

「明宮」粵菜餐廳本季新菜還有主廚拿手料理，包括寧波年糕花雕雞、黑醋鎮江排骨和砂鍋一口牛，以食材的原始風味為出發，在經典中變化出味巧色全，上桌後即香味四溢，值得細細品味正宗粵式料理的精髓，盡情享受口齒留香的美好滋味，每份單點售價680元+10%起。

韓劇、韓國綜藝節目帶動韓式料理市場，有內「韓」的餐廳成為聚餐首選。「Le Cafe」主廚林繼正精心推出數十道正宗韓式佳餚上陣，標榜「色味雙全」，讓客人以味蕾遨遊韓國，除了耳熟能詳的海鮮煎餅、泡菜海鮮豆腐鍋、韓式烤肉、辣炒年糕外，另外像是蒜味炸雞、安東燉雞、辣炒中卷、馬鈴薯排骨湯、牛肉雪白濃湯以及多樣的正宗韓式泡菜等，菜式多樣、選項豐富。10月31日前，雙人同行，平日午餐優惠價2,000元，平日晚餐時段2,200元。