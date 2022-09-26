嚴選裝備品牌市集，夢幻逸品一次買足。（柯宗緯翻攝）

在草地上隨著音樂搖擺，享受最Chill的午後時光。（柯宗緯翻攝）

秋高氣爽最Chill野營趴來了！高市觀光局攜手時尚雜誌GQ，10月15日一連兩天在高雄衛武營舉辦城市野營派對，推出多元品味的露營包廂、美食市集、聯名商品，還找來金曲歌后艾怡良、人氣樂團告五人等卡司連番獻唱，重塑大家對Outdoor的生活想像。

城市野營首度移師高雄舉辦，高雄市長陳其邁表示，近年戶外露營為國人旅遊熱門選項，不論自備裝備的山林野營，或空手即可入住的豪華露營，都受到歡迎，露營不只有睡袋和帳篷，更是實踐美好生活的態度。

陳其邁指出，為讓民眾享受野營樂趣，今年高市府特別邀請GQ城市野營品牌南下，兩天活動有限定美食菜單、夢幻裝備逸品及玩樂手作體驗，用多元的露營元素、打造生活節奏與儀式感，在都市的水泥叢林中重新塑造大家對Outdoor生活的想像。

觀光局局長周玲妏提到，這次高雄城市野營主視覺設計理念，是以高雄海洋城市為概念，以藍色的主色調，擷取本次活動的主要元素，包含Music音樂舞台、Food美食市集、PLAY裝備繪製物件，呈現熱鬧嘉年華風格。

現場還有最具風格的露營帳與露營車展示、職人現場利用戶外刀以最原始的方式升火、手網烘豆等戶外生活技巧、超過20間嚴選露營裝備和風格選物，滿足露營新手及資深玩家的裝備控。

觀光局也邀請鼓鼓呂思緯、魏嘉瑩、告五人、原子少年火星Mars、家家、艾怡良等超強卡司輪番獻唱，歡迎民眾帶著野餐墊到衛武營藝文中心戶外草地上享受秋日最Chill的野營樂趣。