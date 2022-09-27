「晶華美食到你家」客座主廚活動持續推陳出新，9月28日起至10月10日跨海邀請到日本「麻婆豆腐之父」、曾在「料理鐵人」電視節目中創下中華料理67勝的名廚陳建一線上客座，推出「料理鐵人川味分享餐」與「料理鐵人川味九宮格」兩款品項，分享餐價格2,980元可供4人享用，880元的九宮格則為頂級包裝的個人獨享餐。陳主廚開出「夫妻肺片」、「川味棒棒雞」、「鐵人麻婆豆腐」、「四川乾燒龍蝦」、「鮮辣椒粉魚皮」、「夏草花燉土雞」、以及「寒天杏仁豆腐」等拿手名菜，品嘗晶華廚藝團隊悉心復刻的鐵人主廚真傳手藝，可直接洽「晶華美食到你家」預訂。

日本名廚陳建一曾在2011年受邀來台於晶華酒店舉辦美食活動，活動期間餐廳天天高朋滿座，陳主廚風趣健談的待客之道、以及香麻夠勁的各式川味料理，讓台灣饕客們留下了深刻的印象。「晶華美食到你家」在邀約一系列線上客座主廚時，想到了料理滋味以及溫暖個性都令人難忘的陳主廚，陳主廚爽快的答應，希望在國境完全解封、台日旅遊交流恢復前，先以他拿手的美食宴享本地的饕客。

陳建一主廚規劃的菜單中，首推最廣為人知的「鐵人麻婆豆腐」，主廚嚴選光滑、鮮嫩的豆腐，以特製的豆瓣醬、辣椒粉以及超過15種的辛香醬料調味，小火細心烹調，起鍋前淋上一層辣油增色添味，風靡全日本的人氣滋味，在台灣就可以享用得到。另一道「四川乾燒龍蝦」是以中式的快炒手法料理，先將龍蝦洗淨剖半，抹上調味醃料後入鍋與蔥、蒜、醬油為主的醬汁拌炒，並加入特調番茄醬創造色澤更豔、香氣更足的美味。

開胃爽口的「鮮花椒粉皮魚」則由多款時令蔬菜所熬出的清湯為醬底，再佐以芹菜、洋蔥、辣椒、蒜薑、鹽等調味，接著襯上綠豆製成的粉皮，最後淋上辣鮮露、香而不麻的藤椒油、以及多款辣、麻、香程度不同的辣椒，鮮魚則採用台灣石斑，食用時可與粉皮攪拌著吃，更能吃出各式辛香料的味道。

滋補養生的湯品「夏草花燉土雞」選用貴有御食之稱的夏草花，與肉質緊實的台灣上等土雞肉、竹笙、柔韌多汁的干貝、香味濃郁的金華火腿、紅白蘿蔔與高湯一同蒸煮，保留夏草花與食材的高營養素，湯品上桌一掀蓋後，即可聞到食材撲鼻的雅緻香氣，入喉清甜且潤肺。

上述三款主食、一款湯品搭配由「麻辣夫妻肺片」、「蒜泥白肉」、「怪味豆腐」、「川味棒棒雞」所組成的開胃前菜，甜點則是香滑軟嫩的「寒天杏仁豆腐」，可供四人食用的分享餐，每組優惠價2,980元。此外，針對單人用餐的族群，晶華也規劃了由上述餐點組合而成的「料理鐵人川味九宮格」，每份880元。識味老饕可把握「好食機」，在家品嘗日本料理鐵人的冠軍滋味。