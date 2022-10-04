光輝十月，不只是國家的生日，我的異性朋友裡，天秤女比獅子女更多，排第一。天秤象徵公平、彰顯正義。所以十月，正是秋風使樹葉成為其敏感改變物的唯一常數。

所以十月。一顆麥子已經長出鋒芒，準備去回擊這塵世的風雨。十月的天秤女孩也是。之於我，無關長新冠，台菜稍微吃得頻繁點，突然覺得就需要一些白人食物淨化腸胃，我看我完了，我的胃快要被開除國籍了。

罐裝冷飲也快喝不下一整罐了，能不能出一款「一口可樂」啊，像漱口水那樣的包裝，可樂的好喝99%不都是第一口的功勞？

十月的疫情和股市依然有點大舌頭，喋喋不休沒人搞得懂。但家鄉埔里的好友們不擔心這些，中秋烤肉一路烤到重陽節了，我加入他們烤到子夜，然後告訴我還要繼續烤到新年。

於是我靈機一閃，十月的你如果要開一家小吃店，建議店名的取法：你現在的心情+你想賣的美食。

那店名可能就會是：開心臭豆腐、無語西米露、失落脆皮鴨、凍蒜小香腸？如果是我，我會選擇想睡奶茶。此刻，妳也許看懂我寫出了别的意思，原來，十月是一種眷戀，那些失蹤的文字，它最值得隱藏。

十月的眷戀、一如天秤的兩端，嫉妒和安心並存。眷戀是世界只有我和你。甚至只有你。

十月的我們加油。天秤加油。

作者為文學奬得主

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