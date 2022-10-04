BWF世界羽聯最新一周世界排名公佈，女單世界前五都沒變動，寶島一姐戴資穎維持在世界第2，距離世界第1日本山口茜3968分，日前在超級100系列賽事加拿大公開賽獲得亞軍的女將宋碩芸，世界排名前進10個位子，來到第58。

寶島女單世界排名依序為戴資穎第2、許玟琪第34、白馭珀第39、宋碩芸第58，其中宋碩芸在加拿大公開賽4強賽逆轉勝西班牙名將馬琳（Caroline Marin），決賽飲恨加拿大世界第13好手李文珊屈居亞軍，仍為自己進帳4680分積分，從上周的第68名來到第58名。

寶島一哥周天成本周持續留在世界第4，近日他和白馭珀受邀到馬來西亞參加受新冠肺炎疫情影響，停辦3年後恢復舉辦的紫盟羽球職業聯賽，透過更多賽事競爭提升狀態；男單王子維則從小退至第19，男雙李洋／王齊麟從第2小降到第3，但仍是唯一世界排名前十的台灣雙打組合。

靠著加拿大公開賽混雙冠軍加持，混雙組合葉宏蔚／李佳馨從第70名前進到第57，將繼續藉著好成績增加參賽信心，爭取更多佳績。