藝人夏克立、黃嘉千在7月被爆出婚變，兩人即將結束16年婚姻，對於婚變原因，雙方始終各執一詞。夏克立於今(2)日首次針對離婚一事親自發聲，對於外界的種種指控，他強調自己絕對沒有演戲，並以「或者你可以相信，謊言。」讓外界紛紛猜測是在針對外界對他的抹黑，還是在暗諷黃嘉千一方的說詞是「謊言」。

夏克立於(2)日在微博發文，首次針對離婚一事訴說心聲，他先是祝賀大陸10月1日國慶日，接著PO出過去還未離婚時上大陸的綜藝節目的影片片段。他在貼文中強調：「我不用演的。你可以相信老夏，或者你可以相信，謊言。某人阻止我，已經十個月。」並PO出一個哭臉表情。

夏克立突在微博PO文。（圖/夏克立微博）

難得見到夏克立以態度強硬地表示自己「沒有在演」，最後一句「或者你可以相信，謊言。某人阻止我，已經十個月。」雖然隻字未提黃嘉千，但不知道是針對外界對他的種種攻擊，還是暗諷前妻黃嘉千的說詞是「謊言」，令外界浮想聯翩。

今日夏克立才因為在社群平台上，貼出家庭失和有關的影片，並表達自己的想法，然而貼文就遭人檢舉，他發文表示：「看來我應該繼續保持沉默，因為有些人投訴了我的貼文，可能會導致我的Instagram和Facebook帳戶被關閉，或許在我的社交媒體上，我被噤聲了。」貼文一出，引發外界討論。