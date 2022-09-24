侯友宜積極爭取彰化同鄉會支持，走入會場也受到熱烈的歡迎。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（24）日到新莊出席新北市彰化同鄉會活動，這也是侯競選辦公室成立以來首場公開造勢活動，侯友宜在致詞時表示，如同上次選戰一樣，他的對手不是別人，而是自己，一直以來更是秉持40多年來一貫的態度「好好做事情」，並列舉4年來的政績，希望獲得同鄉會的支持。

新北市彰化同鄉會今在新莊舉辦會員大會，同時成立力挺侯友宜後援會，侯友宜親自到場爭取支持，黨內與彰化有淵源的現任議員蔡健棠、劉美芳、王威元也到場陪同，「侯家軍」吳訓孝、呂家愷及戴湘儀更在此次合體與侯友宜同框。

侯友宜表示，自己也很同鄉話很多人一樣，獨自北上來打拼，擔任警察40多年來，因為大家的疼惜，才有機會當市長來替大家做事情，所以自己也是一直秉持這樣的精神「好好做事情」，雖人很多人問他為什麼話那麼少？因為「話講那麼多沒用，做出來比較重要！」話一直講但卻做不出來，不但浪費時間也會被人看不起。

侯友宜更強調自己擔任市長以來，不論是新板特區、新泰塭仔圳、五股垃圾山或是三重第二行政中心、蘆南蘆北重劃區，加上不斷增加的軌道建設，這些4年前提出的政見，如今都能夠兌現，這也是對新北市及市民負責最好的態度，不斷拚市政更是身為一個市長責任，但更重要的是，這條正在往前走的路，未來要如何延續下去，因為4年任期很就到到了，而現在正好面臨選舉的過程。

不過侯友宜話鋒一轉，他強調在選舉時，千萬不要去說不是事實的事情，不要去造謠、抹黑，這樣選後才能透團結做好職務，所以在面對任何大小事，應該不分你我，期待的應該是團結為台灣做事。

所以侯友宜說，面對這次的選戰，也如同上一次選舉一樣，對手不是別人，而是自己，他說自己每天都在問自己，「今天的侯友宜有沒有比昨天的好」，更是秉持40年來一貫的態度，希望市民能夠支持「好好做事情」的市長，讓台灣、新北這塊土地及下一代子孫更好，也是自己最大的願望。