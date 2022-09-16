即將在明年一月卸任的台大校長管中閔，時常在台大臉書交流社團與學生們互動，16日凌晨他在社團PO文，表示自己在傅鐘等人站了10分鐘，期間卻僅有2名學生跟他打招呼，他打趣表示「感到悲痛」，意外被吐槽一句全場笑翻。

管中閔凌晨在NTU台大學生交流版PO文，表示自己中午12點在傅鐘等人，前後超過10分鐘，經過的學生超過百人，但只有2人認出他，跟他打招呼，打趣表示對於這個結果「感到悲痛」。

文末管中閔表示，以後看到他，「可以跟他揮揮手嗎？」。文章貼出後，釣出百餘名學生留言，有學生吐槽管中閔「校長安安，您在傅鐘等人10分鐘就結束，我們作業超過10分鐘了計中還印不出來，您要不要去跟計中揮揮手」，引出不少學生附和：「計中還在睡呢」。

還有學生抱怨：「早安校長，我們宿舍網路斷線快一整天還連不上，同學輪番上陣修理還是沒用，水深火熱中，拜託校長幫幫忙」、「跟校長請安可以治好網路，我一定每天去校長室報到」。

管中閔上月底出席校長任內最後一次的台大開學典禮，開頭自我介紹「我是很多人想打倒卻沒有被打倒的管中閔」，他也期許新生「自主選擇」與「認真實踐」，專注學習，實踐自己追求的理想。