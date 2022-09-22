48歲韓國美魔女金宣兒暌違3年回歸小螢幕，在主演新劇《The Empire：法之帝國》中首度飾演檢察官，她今（22日）和男主角安在旭、導演柳賢基出席該劇在首爾舉辦的記者會，透露這次的角色台詞有許多都是自己感到陌生的詞彙，只能不斷讀劇本、背台詞，搞笑自虧「學生時代好像也沒這麼用功」、「這部作品好像是編劇要讓演員們努力學習的作品」。

本劇同時也是男主角安在旭繼去年在《Mouse 窺探》中飾演變態殺人魔之後的回歸作品，這次將詮釋表裡不一的法學院教授，因此也頗令粉絲們好奇其角色是否會和前作一樣有著驚人反轉，安在旭對此不畏劇透大方正面回應，表示自己當初看到劇本時就覺得「責任重大」，和好朋友們討論、苦思了要如何讓觀衆感受到如前作般的反轉，正式預告自己的角色會有很大的變化。

同樣身為始祖級韓流代表的金宣兒、安在旭，這次將飾演表面恩愛、實則關係岌岌可危的夫妻。談到合作的感想，金宣兒表示其實2人早已在志工團體中相識，但因為是首次一起演出，所以既期待又緊張，比和不認識的人搭檔還更緊張，好在安在旭都能讓自己放鬆，偶爾還會逗她笑，讓她非常感謝。安在旭則搞笑回他們有著20多年交情，但這次合作卻感受到了從沒感受過的東西，拍攝時甚至產生了「她可以這樣看我嗎」的念頭，殺青之後更是好奇「她要怎麼面對我」，幽默發言逗得金宣兒嬌笑不斷。

該劇從去年秋季開拍至今年3月底殺青，並在夏季之前完成後製，導演柳賢基形容是「感覺像很早就交了作業，但老師還沒有檢查」，安在旭則對長達三季的拍攝時間印象深刻，特別提到「在實際現場因為疫情的關係真的影響很大，但我們盡了最大的努力，希望本劇能成為讓大家從疫情中解脫的契機」。

《The Empire：法之帝國》故事描述一群夢想能代代世襲的韓國法律界貴族，活在以法律築起的銅牆鐵壁中堅守貪婪慾望及偽善面貌，但隨著不為人知的秘密曝光，掀起接二連三的醜聞風暴。將於（24日）起，每週六、日晚間11點在friDay影音獨家與韓國同天更新。