孫德榮準備豐富禮品的給粉絲。（陳俊吉攝）

利菁不改犀利風格，向小S喊話較勁。（陳俊吉攝）

孫德榮。（陳俊吉攝）

孫德榮（右）邀請利菁擔任見面會主持人。（陳俊吉攝）

孫德榮今（25日）舉辦YT頻道《孫腫來了》2周年見面會，今日活動由久未現身的利菁擔任主持人，暌違台灣電視圈2年多的她透露，將在11月主持新綜藝節目，關於風格類型、播出平台等細節則是神秘的不願多談，會再回大陸嗎？她說開節目後就不會過去，「那邊防疫很嚴格，不好兩邊跑」。

將開新節目的利菁，不改過去的麻辣風格，隔空向小S（徐熙娣）較勁，「之前東森有找我，我懷疑她那個節目是我的，而且她旁邊的小鮮肉看起來也不營養，孫德榮也說：「希望小S可以拿獎，因為利菁回來囉！」

利菁日前在社群分享她在2017年與具俊曄的合照，她說當時沒立刻分享是因為大S（徐熙媛）跟汪小菲婚姻穩定，讓原本要寫「他就是大S的前男友」的她不好意思分享，她也說這次有刻意避開大S、具俊曄閃婚熱潮，「我等他們粉紅泡泡退散的2、3個月才分享，那是我以前在韓國唱片公司拍的，而且我臉皮很薄，我還有一段他教我跳舞的影片不敢丟」，私下有與具俊曄聯繫？她說2人不熟，當初會見面是因為韓國經紀人跟具很要好；那新節目會邀請具俊曄嗎？利菁說：「會，但小S可能會擋」，至於她和小S之間有什麼嫌隙，她則笑說一切都是開玩笑。

利菁今現身，身形明顯消瘦，她說之前在上海吃吃喝喝，最胖到體重64公斤，返台後因胃食道逆流就醫，聽從醫師的告誡戒吃宵夜，在半年內不僅成功減重9公斤，聲音也沒有過去沙啞，她笑說：「我擔心我現在聲音會太像林志玲，我也一定會像以前努力。」她也提到以前聲音真的很好，但沒想到走紅後，聲音開始變啞，「人生沒有太完美，這也是一種缺陷美」。

利菁過去曾發行多張專輯，她今自豪蟬聯數周的排行榜冠軍的好成績，現有發片計畫嗎？她說：「很多明星知道我要發片都會避開，粉絲也有一直問我，現在嗓子這麼好、又會跳舞」，孫德榮則是打趣阻止，惹得利菁反駁：「我最忙的時候，還有唱片公司送合約過來，但我那時候胃食道逆流，聲音太啞只好拒絕，我剛出道時可以唱鄭怡〈月琴〉，還有假音，但後來太啞就不行，現在漸漸地又可以唱高音、假音。」

電視金鐘獎將在下月21、22日舉辦，孫德榮今不改「大砲」性格批評，「現在都亂發，信念正確就會得獎」，利菁也提到過去連續5、6年入圍，但都離得獎差臨門一腳，「評審每次都說我是第二名，我還是比較喜歡金曲獎，獎項不會像分豬肉。」