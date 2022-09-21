台灣師範大學今年獲得教育部補助，成立「EMI教學資源中心」，並同步啟用被稱為是「台師大星巴克」的「英語學術素養中心諮詢室」。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

台灣師範大學於110年度獲教育部遴選為全國4所雙語教育重點培育大學之一，今年再度獲得教育部補助，成立「EMI教學資源中心」，並同步啟用被稱為是「台師大星巴克」的「英語學術素養中心諮詢室」，校方打造充滿文青風的學習環境，提升校內雙語教學能量。

台師大今(21)日舉行「EMI教學資源中心」揭牌儀式，會中同步啟用「英語學術素養中心諮詢室」，此諮詢室號稱「台師大的星巴克」，由台師大雙語教育推動辦公室與EMBA校友會共同打造，EMBA校友會透過捐贈諮詢室，支持雙語教育推動理念，由校方打通過去兩間教室，改造如文青風咖啡廳，學習空間煥然一新，寬敞舒適。

台師大表示，「EMI教學資源中心」將承擔5項主要任務，包含：「建置跨校支持系統」、「EMI教師增能培訓」、「EMI跨校教師社群合作」、「EMI教學助理培訓」及「學術英文輔導員培訓」。

台師大提到，在這5項任務當中，發展一套循序漸進且有效的系統，已於校內實施且有成效。「EMI教學資源中心」將以這套系統為基礎，提供各校量身訂做的資源與輔導，發展適合夥伴學校的輔導協作方案，透過客製化的方案，提升各校EMI教學能量，達到共學共好的推廣效果。

台師大指出，校方於110學年成立「英語學術素養中心」（Center for Academic Literacy，CAL），強化學生的學術英語能力，讓學生在修習EMI課程時更加得心應手。英語學術素養中心成功培訓多名各學術領域的學術英文輔導員，且在110第2學期提供超過594場次的一對一學術英語寫作和口說輔導，成為我國提供英文寫作輔導場次最多且輔導專業領域最多元的大學。未來也會將這個經驗推廣到其他大學，協助夥伴學校培訓學術英文輔導員，讓更多的學生受惠。

台師大說，為提供校內學生更好的學術英語輔導環境，結合教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」資源及EMBA各行各業校友的熱心捐贈，為學生構思一個舒適又可放鬆學英文、說英文的文青空間，也就是今日全新的英語學術素養中心諮詢室。

台師大EMBA會長鍾光豐肯定學校推動雙語教育的用心，發起募款活動，校友熱烈響應，短短兩週即已達到預期目標。諮詢室除了在日間提供學生舒適優雅的英語輔導和自學空間外，夜間和週末亦能提供EMBA學生，進行小組活動等學習用途，有效利用校內空間。