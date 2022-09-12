新門牌亂貼毀了！有男子在臉書表示，自家門牌被換新，然而，當他睡醒一推開門後，新門牌底緣直接往上掀，瞬間變得凹凸不平，他不禁抱怨「門牌越做越大張，不知道今晚社區大樓共壞幾張」；網友也留言表示「那麼多地方可以掛，為什麼一定要掛那」、「想到每次開門的磨擦聲」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示「年底要到了，可能有錢沒地方花，消耗預算，門牌越做越大張是有什麼問題？不知道今晚社區大樓共壞幾張」；從原PO上傳的照片可見，新門牌貼在門的左上側角落，然而，原PO一推開門，新門牌底緣直接往上掀，瞬間變得凹凸不平。

男子抱怨「門牌越做越大張」，然而，施工品質卻令人質疑，讓他一推開門新門牌就受損了。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「那麼多地方可以掛，為什麼一定要掛那」、「可以貼上面樑上」、「門牌大張沒有問題，有問題的是貼的人吧」、「應該是外包的貼，都嘛亂貼」、「做大張一點是可以啦，但為什麼放那邊」、「東西不壞，預算不來」、「想到每次開門的磨擦聲」、「這也太誇張了，沒點常識嗎？」。

另外，原PO也回應網友表示，不知道是誰換的新門牌，一覺睡醒推開門後，就變得這副慘狀。