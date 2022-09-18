2022山上區木瓜節產業文化活動現場展現一系列鮮果創意料理。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市木瓜栽種面積全台第2，山上區更是台南重要的木瓜產地之一。2022山上區木瓜節產業文化活動，今天在山上花園水道博物館西側停車場登場，市長黃偉哲應邀與現場來賓手作新鮮的木瓜牛奶，還直接乾杯大讚「好喝」，賣力為「山上頂瓜瓜｣行銷。

山上區長余基吉指出，山上區除木瓜種植面積約50公頃，還有鳳梨種植約200公頃、芒果約120公頃、芭樂約70公頃、香蕉約30公頃、火龍果約10公頃、酪梨約70公頃，水果種類相當多元。

黃偉哲表示，希望透過山上木瓜節活動，邀集山上區農友販賣自己種植的水果與農特產品，藉此扶植小農與促進在地農業發展。前來山上區旅遊，不僅可以吃到在地的當季水果，還可搭配農村小旅行，並順道到山上花園水道博物館走走。

此次木瓜節活動，有小農市集、府城美食、水果拍賣會，除讓民眾買到產地直銷、便宜新鮮的水果外，也邀請中華醫大產學合作，展現一系列鮮果創意料理，並研發媲美芒果冰的木瓜冰棒。

山上區公所認為，山上區鄰近南科，因南科產業持續升級發展，外溢效應也開始帶動不少在南科上班的年輕族群搬來山上居住，期待未來能成為人文宜居的小鎮。