美國參議院外委會新版本《台灣政策法》，後續還需在本屆國會明年1月期滿前送交參眾議兩院全體審議及表決通過，並由美國總統拜登簽署生效。這一法案此前在台灣引發相當大關注，論者認為該法案對行政部門有強制力，後續會大幅提升台美外交層級，而大陸一度也對此大為光火。

不過從實際公布的版本來看，該法案最終還是選擇了妥協，最敏感的問題上還是不敢逾越雷池，大幅淡化或刪去會提升美台官方關係的諸多條文，只剩下對台軍事援助總額達65億美元看似最具創意，但因為是無償援助，又看起來極不符合常識，後續會如何實施，還待觀察。

美國政府也曾對法案表達關切，法案通過後行政部門也明確表示對台政策沒有變化，顯見美國三權分立的架構下，立法部門就算想干預具體施政作為，也沒有太多抓手可用，主導權和決定權仍然還在於行政部門。這其實也正是大陸應該重新思考的一個重要面向，近年來中美因為台灣問題屢生齟齬，其中大部分挑釁作為都來源於美國國會，大陸一直強調國會同樣屬於美國政府的一部分，美國行政部門應該在外交問題上約束議員。

大陸的這一要求看似不妥，畢竟作為外國，本就不應該關心美國內部的權力分工。但是從現實政治的角度來看，美國國會議員的行為多為選舉，若放大其影響力，其實並不利於中美雙方化解衝突。因為國會議員直接面向民意，而不必考量具體實施是否能夠實現，他們的權力來源和維繫方式決定了他們更容易變成鷹派，也更樂於製造對立。事實上，如今在台灣問題上已經形成了一種破窗效應，美國國會議員紛至沓來，以在台灣問題上展現強硬為樂，他們可以藉此累積政治資本，如果大陸給予制裁，他們反而更能向選民展示其功績，可謂無本萬利。

問題就在於，這些政客的表演並不會真的給中美關係或者兩岸關係帶來實質性衝擊。中美雙方業已達成的某種平衡，沒有那麼脆弱，一系列涉台法案對行政部門沒有約束力，即便有約束力，行政部門基於專業分析也會技巧性迴避。事實上，美國國會近年來通過了一系列法案，如《台灣旅行法》、《台灣再保證法》，蓬佩奧卸任前還大幅鬆綁了一系列行政限制，但實際上美國官方依然在堅持過往的工作慣例，這就說明在兩岸問題上美國政府充分認知到敏感性，不願輕易打破雙方的平衡。

有意思的是，這次外委會有5位議員投下反對票，分析就認為他們是擔心大陸會認為該法案過分支持台灣，進而採取行動導致對台灣不利，他們才是理性的抉擇。從這個角度看，大陸應該做的是不給那些投機政客炒作的機會，淡化處理運作相關法案的各種關係人，同時致力於內部修法和對台政策升級的準備，從而在法對法、實力對實力的層面上獲取新的平衡。