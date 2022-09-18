國民黨台南市長參選人謝龍介下營拜廟為花東災民祈福。（謝龍介臉書粉絲頁提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市長黃偉哲年底競選連任，台南市企業友好交流協會18日號召千名伙伴出席相挺，自選37區的企業後援會長由台南市長黃偉哲授證，黃自參選連任以來，首次展現民間社會支持力量。國民黨台南市長謝龍介持續下營拜廟行程，獲知東部地震災情，加入為花東災民祈福。

台南市企業友好交流協會理事長黃國照曾是民進黨台南縣黨部主委，也曾任工策會副總幹事，協會會員由民間各中小企業號召組成，各家企業的員工至少上千人，企業主組成「黃偉哲後援會」為其加持，黃偉哲首度展現雄厚的民間社團人脈。

距選舉2個多月，黃偉哲競選總部預計10月中下旬正式成立，台南市企業友好交流協會18日選出全市37個行政區的後援會長，在黃偉哲競選辦公室舉辦授證，並動員千名支持者造勢暖場。

黃偉哲帶著民進黨多名議員參選人登台，呼籲支持者選給民進黨提名的里長與議員，民進黨議會過半數，台南市推出的政策在議會才不會「被糟塌」。

針對謝龍介近日連攻老人健保、營養午餐與生育津貼問題，黃偉哲意有所指的表示，台南市合併升格後財政並不好，福利與建設要同時進步，但無法偏廢。他在首任台南市長期間，一方面面對降房屋稅金，一方面面對增加警察、消防人員預算，政府少了收入卻多了支出，因此需要嚴守財政紀律。

謝龍介18日持續百廟祈福行程，適逢花東強震，頻傳災情，他公開表示將在拜廟行程中，加入為東部災情祈福致意，期盼災民平安。