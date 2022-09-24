台南市長黃偉哲（左）幫小一新生點硃砂。（曹婷婷攝）

點完硃砂的小朋友由禮生引領行「義路」。（曹婷婷攝）

台南市每年9月舉辦「孔廟文化節」，最受家長期待的「啟蒙大典硃砂啟智」儀式，限額120名迅速額滿，今天上午由台南市長黃偉哲在孔廟大成殿為120名小一新生點硃砂、開智慧，黃偉哲也期許各位小朋友，接受孔老夫子的啟蒙，人人都智慧大開、身體健康、頭好壯壯，這也是父母最開心的事。

硃砂啟智儀式簡單而隆重，首先，由以成書院禮生引領黃偉哲、小一新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮，由黃偉哲幫每位孩子在右手點硃砂，象徵啟蒙，隨後，禮生引領孩子再行「義路」遊「泮池」，完成所有儀式的新生，最後都能獲得「聰明包」。

帶著孩子點硃砂的黃姓家長說，這項活動不只具有傳統意義，也期待真的能讓小孩增長智慧，小孩則是感到新奇有趣。

黃偉哲說，再過幾天就是教師節，也是孔廟舉行大成至聖先師釋奠典禮，在孔廟文化節系列活動中，很重要的一項就是要把孔子的精神傳承到下一代，也就是今天的硃砂啟智，希望各位小朋友經過硃砂啟智之後，能夠智慧大開、學業進步，透過這個儀式也讓小朋友硃砂啟智的緣由是什麼。

國定古蹟孔廟已有300多年歷史，為彰顯其文教發展歷史文化和定位，台南市文化局從2011年開始舉辦孔廟文化節，每年安排不同主題，今年以「巽門春惠」為主題，活動融入儒學精神，安排多場踏查導覽、親子共學活動，將孔廟文化園區轉化為多元學習的共學教室。