「民主36挺18」音樂會一開場主持人一一介紹台中市各區台中市議員參選人上台，齊呼：團結拼政權、進步顧台灣。（林欣儀攝）

民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，蔡英文總統和民進黨提名縣市首長一起上台，她也強調，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨。（馮惠宜攝）

民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，南投縣長參選人蔡培慧、彰化縣長參選人黃秀芳、苗栗縣長參選人徐定禎、雲林縣長參選人劉建國輪番上台宣講，除回顧自己18歲在做什麼？也共同呼籲，把投票的公民權還給18歲的年輕人，讓他們在公共參與的過程發出聲音，展現他們的力量。

蔡培慧說，18歲時她在讀北市商，當時520農民運動改變她的一生，她在報紙和新聞看到農民在街上和警察車拼，當時她為農民感覺到委曲，當年種下的種子促進她從社會運動者到投入政治要扭轉政治，行政院與立委法是改變政策的地方，所以現在要把投票的公民權給18歲的年輕人，讓他們在公共參與的過程發出聲音，展現他們的力量。

而黃秀芳細數27年來她從助理、議員一直到立法委員，在這27年當中可以自由自在從事政治服務，是由於黨內同志前輩在黨外時代為台灣民主奮鬥，讓大家可以自由自在、自由行動，不用受到其他人的監視，因而我們要為後輩18歲的公民權來奮鬥，請鄉親提醒年底還有18歲公民權複決公投，18歲可以決定台灣的未來，讓台灣的民主更堅固。

苗栗縣長參選人徐定禎說，自己18歲就讀新竹中學，那時是黨外風起雲湧之時，當時發生中壢事件、美麗島事件，大大震撼了他，也讓民主自由的種子深植心中；他強調，苗栗是常艱困的選舉，這次不一樣了，他有信心這次翻轉苗栗，改變成真，也請大家對苗栗多一點關注，讓苗栗變天。

雲林縣長參選人劉建國說，在他參與政治之前，雲林長期是國民黨執政，甚至是中央政府都是國民黨在當家，國民黨打壓農民、濫墾、濫伐，所以雲林才有農民運動；民進黨可以走到36年，這是很多前輩共同付出，才能守護台灣，為台灣農業、人民、土地爭一口氣，他也希望在雲林繼續推動農業發展，希望政府要重視並支持農業，才能面對極端氣候，不會發生糧食危機，顧農業就是顧台灣。