九合一大選逼近，18歲公民權修憲案複決案也將一併舉行投票，通過門檻為965萬同意票，有民調顯示，距離門檻尚有200萬以上差距。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎30日楷同苗栗青年及黨籍立委，除了號召全民返鄉投票支持18歲公民權，也誓言年底力拚翻轉苗栗。

11月26日舉行的18歲公民權投票，是我國首次修憲交付公民複決案。民進黨立委湯蕙禎強調，青年跟大家一樣在乎國家發展，對台灣未來存有許多期待與理想，更勇於突破，不受框架束縛。他們必須負完整刑事責任，也可以考國家公職、合法工作，卻要等到20歲才能擁有選舉、罷免等基本權利，顯見青年權利與義務出現不對等。

然而，湯蕙禎指出，有民調顯示，尚有200萬票以上差距，才能跨過同意門檻，且過半民眾不知道有此修憲複決案。她希望持續透過宣傳，讓青年更加關注該議題，讓18歲公民權年底能通過。

徐定禎也說，年輕人是國家的重要夥伴，更是推動社會改革的力量，從過去野百合學運到近期太陽花學運，青年都有參與、推動，台灣卻是全球唯一將法定投票年齡設定為20歲的民主國家，呼籲全民返鄉投票，用一張張同意票，告訴全世界，台灣是強大進步的民主國家。他同時要請苗栗人一起站出來，用行動翻轉苗栗。

面對965萬票高門檻，徐定禎受訪時說，他將號召年輕人攜帶擴音器，走遍苗栗縣18鄉鎮，持續努力推動實現18歲公民權。至於是否會讓意外成為選戰「嬌點」的女兒一起搶攻青年票？徐定禎笑說，他們家很低調，也尊重小孩的意願，完全看女兒是否願意來幫忙。