苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部30日下午發布新聞表示，近日接獲多名鄉親反應，近期接到自稱是某大學劉姓教授委託的民調公司電話，電訪員不但採取引導式問法，抹黑特定候選人，更直接表示「苗栗從來沒有給民進黨執政過，是否同意給徐定禎一個機會？」，鍾東錦競總認為這是假民調之名、行誤導之實，已向苗栗縣警局刑大報案，提醒鄉親不要受騙上當。

鍾東錦競總發言人洪志彥指出，從前天開始，陸續接獲鄉親回報指出，晚間在家接到電話訪問，對方自稱是受某大學劉姓教授委託的民調問卷，詢問支持哪一位苗栗縣長候選人，當鄉親回覆「鍾東錦」時，電訪員竟馬上追問，「這個候選人有前科，請問你覺得他適任縣長嗎？」，隨後再緊接著詢問，「苗栗縣沒有給民進黨執政過，是否同意應該要給徐定禎一個機會，來政黨輪替？」，有鄉親氣不過，當場反問對方，怎麼可以這樣做民調，不料，對方竟直接掛斷電話。

洪志彥表示，民意調查應秉持專業、客觀的角度，才能獲得貼近真實的數據，鍾東錦目前在司法案件檢索資料中，根本沒有任何前科紀錄，對方故意用引導式問句，不但偏離事實，容易誤導鄉親，使用詆毀特定候選人的字句，更可能涉嫌觸犯意圖使人不當選與加重誹謗罪嫌。因此，鍾東錦競總已在30日下午委請律師帶同證人，前往苗栗縣警察局刑大報案，呼籲鄉親不要再被誤導、受騙上當，接到類似詢問電話，直接以拒絕訪問回應。