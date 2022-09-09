在公車上遇到怪人騷擾，你會如何求助呢？一名女網友日前搭車時，遇到行為詭異的男子突然換座位到她身旁，口中還不停念念有詞，嚇得她動彈不得，沒想到這時手機突然收到AirDrop傳來訊息：「你需要幫忙嗎」，後續的發展更讓許多網友感動不已。

原PO在「Dcard」上發文表示，日前搭公車回家時，車上加她自己總共僅有四人，其中有一對情侶並排而坐，但沒想到，她才剛找到空位坐下，另一名陌生男子馬上衝過來坐在她隔壁，且嘴裡念念有詞地不斷躁動，大概每隔三、四秒就會去撥一下冷氣出風口，嚇得原PO不知道該如何是好。

原PO表示，這樣的情況持續將近五分鐘，雖然她一度想要起身更換座位，但苦於這名陌生男子身材壯碩，擔心可能遭到攻擊，所以當下根本不敢輕舉妄動，正當原PO進退兩難時，她的手機突然收到AirDrop的訊息。

「我是你後面的，你需要幫忙嗎？」原來，坐在原PO後面的陌生情侶發現了她的窘境，趕緊伸出援手，而原PO馬上回覆：「這個人剛剛有怪怪的嗎？我想換位置」還附上一個哭泣的表情符號。下一秒，情侶中的男生隨即起身對行為詭異的男子說：「不好意思可以請你換位置嗎？你旁邊的女生感到不太舒服」。

陌生情侶突然傳來AirDrop，讓原PO感動不已。（圖／擷取自Dcard）

原PO抓到機會趕緊求助，直說想換位置。（圖／擷取自Dcard）

原PO回憶，當時這名行為詭異的男子「幾乎是用跳的閃到隔壁排的座位上」，而原PO也傳AirDrop和這對情侶致謝。過沒多久，車上的乘客也越來越多，原PO又再度收到訊息：「我跟我男朋友要下車了，要好好保護好自己，祝你中秋節快樂」，文末還附註，那名行為詭異的男子身旁坐了一名大媽，「他現在乖乖的」。

這對見義勇為的情侶，下車前還提醒原PO要好好保護自己。（圖／擷取自Dcard）

這對情侶見義勇為的行為，讓原PO感到暖炸，文章曝光後更有超過7000名網友按讚、留言，「看了這篇文後，我決定一直開著我的AirDrop了」、「好人一生平安！」、「看到哭了…」、「好暖！這對情侶一定會很幸福」。