全新iPhone 14即將上市，其他知名品牌的旗艦機也陸續推出，帶動市場一波換機熱潮。台灣大哥大除了推出獎品總價值近300萬元的「最i果粉 1314」購機活動來回饋果粉外，同時啟動「智慧循環 用愛再生」舊機回收捐贈專案，與14家公益社團合作，鼓勵民眾捐出5年內螢幕無破損且仍可正常使用的二手手機，或是功能正常的平板，台灣大負責整新後捐贈給偏鄉弱勢學童，一方面深化循環經濟倡議，延長產品價值與生命周期，同時協助偏鄉學童縮短數位落差，換機也能做公益。

為了感謝民眾熱情響應，台灣大哥大將舉辦抽獎活動，凡於活動期間捐贈二手手機或平板，就有機會抽中最新的iPhone 14，若同時申辦台灣大指定專案，最高還可獲得4000元momo幣回饋。台灣大哥大基金會和協力夥伴點子行動科技也率先捐出200台整新平板。台灣大體育家族、同樣來自偏郷的原住民空手道小選手辜雪芃與胡鑫更特別替活動代言，並捐出自己的手機，期望能拋磚引玉，邀請全民共襄盛舉。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大哥大長期關懷偏鄉數位落差的問題，推動「數位苗圃」計畫免費提供弱勢學童上網，過程中發現很多偏鄉的孩子沒有平板等上網工具，在疫情期間無法參與線上學習，因此在2021年緊急啟動兩波「一人一平板、停課不停學」計畫，共募集2257台全新平板給偏鄉孩童。今年我們特別結合循環經濟與公益捐贈，啟動「智慧循環 用愛再生」專案，鼓勵民眾在換新機時，捐出手中仍堪用的二手手機或平板，讓換新手機新平板更加理直氣壯，更增添愛的溫度。整新後送給偏鄉學童，延長智慧裝置的生命週期，縮短數位落差，讓換新機有了公益的理由。希望全民一起加入，創造愛與善的智慧循環。

台灣大體育家族空手道選手辜雪芃及胡鑫，特別擔任本次活動代言人，兩位都是出身偏鄉的原住民選手，對於弱勢族群面臨的數位落差更能感同身受，特別前往司馬庫斯探訪受助學生，同時拍攝宣傳影片，向外界傳達弱勢學童在數位學習的困境，替這些小朋友發聲。此外，辜雪芃及胡鑫也以實際行動捐出自己的二手手機，並邀請民眾熱情響應，希望集合眾人之力讓愛循環，幫助弱勢學童擁有更多翻轉人生的機會。辜雪芃與胡鑫慷慨捐出手機給弱勢學童，熱心公益令人感動，台灣大總經理林之晨特別加碼，將回贈新iPhone 14給兩位小選手，感謝她們的愛心。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，為了幫助更多弱勢學童，並推廣循環經濟的理念，特別推動「智慧循環 用愛再生」專案，與14家公益社團合作，盤點共有1200台手機與平板的需求，希望募集堪用的手機或平板，整新後提供給需要的孩子。感謝協力夥伴點子行動科技的大力支持，除了捐贈100台整新平板外，也讓台灣大哥大基金會以公益價認購100台整新平板捐出，其餘1000台之需求希望社會大眾一同響應，創造愛與善的智慧循環！

點子行動科技執行長鄭宇哲表示，點子行動科技在2015年即以手機檢測與回收媒合服務，加入林之晨總經理所創辦的AppWorks，期間發現二手機回收除擁有商業價值外，同時也能發揮企業社會責任，讓被淘汰的設備再發揮價值，減少廢棄裝置對環境的衝擊。以手機醫生App起家的點子行動科技本次除了協助開發台灣大公益捐贈活動專用App，也主動捐贈100台整新平板，希望能號召更多人一同加入。

響應「智慧循環 用愛再生」計畫，民眾除了可以將手機或平板送到大灣大哥大直營門市，請門市人員協助檢測外，也可在家先行下載「手機醫生-公益版」APP，檢測線上學習重點功能。符合捐贈資格之裝置將被送至台灣大維修中心再次檢測、整新維修，最終可捐贈設備將附全新傳輸線與充電頭，捐贈給偏鄉弱勢學生。

為感謝全民愛心參與，11月15日前成功捐贈者，台灣大將提供iPhone 14新機的抽獎機會，另外，捐贈者於9月15日至12月31日申辦台灣大指定專案，最高還可獲得momo幣4000元。隨著上周iPhone14上市，預期將有不少民眾將趁勢入手新機，民眾在購買新手機的同時，台灣大歡迎大眾可以捐贈舊機參與「智慧循環 用愛再生」活動，延長數位產品使用年限，將愛循環至偏鄉。活動詳情請見台灣大哥大基金會官網。