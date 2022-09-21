針對台灣大合併台灣之星，是否涉及頻譜超標及應否繳回?台灣之星於21日發表聲明，呼籲主管機關保障280萬用戶通訊權益，發揮治理智慧。

台灣之星表示，該公司於2014年8月25日4G開台，與3G的威寶電信合併後成為當時五家提供4G行動通訊服務業者中規模最小的後發品牌，深知要贏得客戶的唯一途徑就是「永遠把客戶放在第一位」。因此，台灣之星積極標取頻譜、努力建設、提供最高CP值的資費產品，再再都展現出台灣之星長期以來堅持以滿足用戶需求、維護用戶權益為第一考量之經營初衷。

台灣之星總用戶數至今已成長達280多萬，面對未來與台灣大哥大合併所衍生的頻率爭議，若目前用戶上網主要使用的900頻段10MHz x 2被要求繳回一半，剩餘頻寬容量將無法充裕提供280萬用戶使用，更將嚴重影響所有用戶的上網及下載速度，5MHz x 2的網速體驗將會比3G更慢，尤其是於影音服務體驗，嚴重侵害到用戶使用品質與消費權益。

相對其他大業者來說，台灣之星5MHz x 2的頻譜非常有限、也充分有效為用戶使用中，因此，900MHz頻段目前的頻寬對台灣之星280萬用戶來說不只是重要、而是必要，期盼主管機關審核台灣之星與台灣大哥大合併案時，應首重原台灣之星全體280萬用戶權益的保障，並審酌無線電頻率使用管理辦法第12條第4項「電信事業實際可使用頻寬，經主管機關考量下列因素後，其合計頻寬得不受第一項限制(1/3上限)：一、頻率使用效率；二、電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化；三、其他重大公共利益。」之規定為合宜之裁處，以兼顧公共利益與消費者權益。