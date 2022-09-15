冥婚習俗中，家屬常會將錢幣和往生者的生辰八字、毛髮等物品放入紅包，刻意的放在地上等待有緣人拾取，因此許多人都會避諱在路上撿紅包，成為台灣人的共同禁忌。近日有網友就在公車上撿到類似紅包的「天賜良緣」符，貼文一出隨即引發網友熱議，笑說「恭喜今晚有你累的了」！

原PO在PTT發文表示，自己搭公車時在椅墊上發現一個東西，翻開一看竟是基隆慶安宮的符咒，上頭除了寫上廟名、代表媽祖的基隆媽以外，中央還有「天賜良緣」4個大字，讓原PO直呼「這是在暗示什麼嗎？我還沒準備好欸」。

符咒上除了代表廟宇、祭祀神明的慶安宮、基隆媽以外，還有天賜良緣4個大字。（翻攝自PTT）

對此，許多人紛紛聯想到冥婚習俗而大開玩笑，「這種東西你敢亂撿哦」、「恭喜你有老婆惹」、「恭喜恭喜今晚有你累的了」、「晚上可能會被壓床，要有心理準備」、「補充精力的要多吃點，鬼應該不會累你有的受了」、「今天晚上睡覺可好玩了」。

原PO出面回應，自己雖然把符咒拿起來看，但也不敢隨便亂撿，因此最後放在公車的窗沿，不過還是有人調侃，「撿起來惹，放旁邊也來不及惹」。