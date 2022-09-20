基隆市信義區東明路某住宅驚傳墜樓意外，疑似租住在5樓王姓男子未帶鑰匙，欲從樓梯間攀爬至住家陽台時不慎墜落，當場失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，至於詳細墜樓原因仍待警方釐清。

基隆市消防局今日下午4時27分接獲通報，東明路77巷內有男子墜樓，立即派員前往，救護人員到場時男子已無呼吸心跳，送往基隆醫院急救後仍宣告不治。

據了解，男子身上有一副鑰匙，可以開啟公寓大門及5樓住家，疑似密碼鎖輸入錯誤無法進入，警方目前正釐清其身份及墜樓原因。