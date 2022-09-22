胡嫌竊取的女性內衣褲，目前只有2名被害人出面指證，還有20多件待被害人認領。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市中正西路近日出現專偷女性內衣褲的大盜，不少被害人在收衣服時，發現曬在陽台的貼身衣物不翼而飛，氣得跟里長反應，竹北分局豐田派出所接獲里長報案後，擴大調閱監視器，逮獲涉案的41歲胡姓男子，胡嫌稱偷女性內衣褲只是想「聞聞」！

豐田派出所所長蔡東倫表示，17日接獲里長報案後，在被竊區域周遭加強巡邏，並依里長所提供的可疑照片，擴大調閱監視器，鎖定涉嫌偷竊女性內衣褲的胡姓男子。

員警18日晚在中正西路巡邏時發現胡嫌身影，立即上前盤查逮獲，押解胡嫌到居住的宿舍內，起獲竊得的內衣褲20多件。胡嫌稱竊女性內衣褲只是想「聞聞」，全案依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，目前有2位被害人出面指認，貼身衣物雖失而復得，但被陌生人接觸過，心有顧忌都不願領回，員警依被害人意願，協助以廢棄物棄置垃圾桶，目前還約20件內衣褲等待失主認領。警方呼籲如有類似失竊情事，受害民眾應儘速報警處理。