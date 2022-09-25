新竹縣首屆縣長盃全國書法決賽，有6名外籍參賽者來自美國非裔的Thomson「唐海澤」（右二），高大身形，低頭書寫，展現書法藝術不受國界、年齡的限制 。（羅浚濱攝）

新竹縣首屆縣長盃全國書法決賽與硬筆書法比賽，25日在六家國小登場，縣長楊文科特別與最高齡93歲邱榮發及6位外籍參賽者，寫下「新竹起飛，心想事成」四字， 來自美國非裔的Thomson「唐海澤」，高大身形，低頭書寫反差模樣，展現書法藝術不受國界、年齡的限制。

「書法的美好，不受限制!」楊文科說，他最近才開始學書法，在學習過程中感受到書法陶冶心靈的美好，期許未來有更多人能夠投入並重視書法藝術

這項由新竹縣文化基金會舉辦、新竹縣翠竹書畫學會承辦新竹縣全國書法比賽，吸引各地書法好手637件作品參賽，經初選後有130人參與決賽，個個實力雄厚。

入圍選手年齡最小9歲、最年長93歲，還有來自美國、韓國、馬來西亞等國，決賽得獎作品將公開展出，並參加明年文化局新春揮毫活動，與縣內書法名家一起書寫，讓更多人欣賞書法之美。

25歲的「唐海澤」大學時學習中文，目前在補習班擔任外語老師，他認為在世界語言中，中文是最美麗的字，因想解開漢字的奧秘，3個月前開始學習書法，想藉著比賽挑戰自己，期許未來可以學習到草書等書體。

來自馬來西亞27歲的曾令斌，來台讀大學和工作已8年，他說，從小就熱愛書法，很高興這場比賽沒有國籍限制，專程從台南來參加。

高齡93歲的邱榮發，年輕時就熱愛書法，寫得一手好字，曾在各大比賽得獎，也成為「活到老，學到老」的最佳典範。

現場舉辦新竹縣縣長盃硬筆書法比賽，170位選手報名參加，並邀請國寶級毛筆製作名師陳景聰，現場毛筆製作示範，讓大家可以一窺毛筆的製作過程。