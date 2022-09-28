新竹縣政府過去曾向台鐵承租竹東火車站東側舊宿舍區及房舍，申請中央9000萬經費打造竹東文創藝術村，不料短短3年就因經營不善，導致廠商撤離、經營權歸台鐵。民進黨新竹縣長參選人周江杰認為縣府未能妥善規畫政策的永續性及專業性，他認為未來若上任，將把該空間成立溪南青創基地，提供青年朋友創業機會。

周江杰指出，新竹縣政府原先向台鐵承租位於竹東火車站東側的舊宿舍區及房舍，總面積達6000多平方公尺，當時新竹縣政府向中央政府申請到9000多萬的經費將其改造成竹東文創藝術村，於2017年底熱鬧開幕，然而才3年時間，新竹縣政府卻因為經營不善，最終導致原先進駐的廠商全數撤離，最終將經營權歸還給台鐵。

「這是一個相當不負責任的作法。」周江杰批評，縣政府在施政上不僅完全沒有進行全盤規畫，還將經營不善的爛攤子丟還給主管機關，導致民眾的納稅錢打水漂，周江杰質疑新竹縣政府在執行政策時的專業性。

竹東文創藝術村營運僅3年時間，最終卻成為空無一人的蚊子館，現況宛如廢墟，周江杰認為一切問題的根源來自於縣府沒有思考政策規畫上的永續性及專業性，最終導致人民的納稅錢白白浪費。

周江杰提到，未來他如果當選新竹縣長，將會運用已成為蚊子館的竹東文創藝術村進行活化，推動溪南青創基地設立，不僅提供青年朋友一個創業的空間，也會提供更多輔導資源，協助青年能夠真正在自己的家鄉安身立命。