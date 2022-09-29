新竹縣長參選人楊文科力拚連任，繼已爭取到勞工、婦女以及律師團體的支持後，29日再辦競選總部農漁會後援會成立大會，各區農會、漁會數百名鄉親不畏高溫同場力挺楊文科連任。楊文科指出，他上任後推動農路、水路及水土保持等建設，以及農民3保1金、營養午餐加入有機蔬菜等計畫，讓人民安居樂業是他的目標，未來若連任，楊文科承諾未來農漁民福利只會多不會少。

新竹縣農會總幹事李筱華、理事長陳耀雄、常務監事張春淇、新竹區漁會總幹事童錦杰及新竹縣各鄉鎮市農會總幹事均出席相挺，楊文科也授戰旗給陳耀雄、童錦杰等人，期望藉由農漁民力量，用政績爭取選票，李筱華也致贈包粽，祝福楊文科順利連任，峨眉鄉百歲人瑞楊雲貴更親自送上好采頭，祝福楊文科能出頭。

楊文科受訪時表示，天氣熱爆，但現場也熱情爆表，但許多鄉親長輩出席力挺，他內心十分感動，這股熱情一輩子也不會忘記。楊文科說，他謹記以民之利，利之，他從政的願景是希望讓大家生活得更好，過去4年，縣府投入10億餘元改善農路、水路及水土保持，並投入4億7000多萬元，實施3保1金計畫，在65歲以上長者的農保自負額部分，縣府也編列4173萬元。

在中小學營養午餐部分，透過採購有機蔬菜，讓農會增加6000萬元收入。楊文科允諾，未來若連任，對於農漁民的福利只會多不會少，希望鄉親給他機會，改善新竹縣鄉親的生活。

另外，民進黨新竹縣長參選人周江杰再批竹東文創藝術村，並秀出4年前的縣長選舉公報指出，楊文科當時就已經白紙黑字提出動漫電競文化產業特區的政見，當地如今完全沒有動漫、電競等文化元素，當然也沒有所謂的產業特區，可見這項政見完全跳票。

周江杰強調，儘管當時推動動漫園區、文創藝術村時的縣長不是楊文科，可他當時是副縣長，對此亦責無旁貸。對於周江杰針對竹東文創藝術村議題再開砲，楊文科競選辦公室表示不回應。