「2022莒光海洋觀光年」活動開跑後受到熱烈迴響，目前「最美方塊海攝影比賽」進入倒數1個月，線上徵件至10月31日止，不限攝影器材、不限國籍。莒光鄉公所鼓勵年滿20歲以上的攝影愛好者，拿起手機、相機紀錄蛇島、莒光方塊海的自然美景，拍照留念還可參加比賽，有機會獲得最高2萬元獎金。

莒光鄉公所表示，隱身西莒坤坵沙灘與蛇島間的世界級奇景方塊海，令許多遊客及攝影愛好者流連忘返，希望藉由優秀作品，展現蛇島、莒光方塊海更多不同層次的景色。

這次攝影比賽分為兩階段評選，第一階段專業評選將邀請專業評審，評選出金獎1名獎金2萬元、銀獎1名獎金1萬元、銅獎1名獎金5,000元，以及佳作5名各3,000元；另擇優選出10件作品在「莒光海洋觀光年」臉書粉專進行第二階段最佳人氣票選，活動期間（11月11日至18日）獲得最多指定留言數的前5件作品，即可獲得最佳人氣獎獎金3,000元，歡迎大家踴躍參與，欲瞭解參賽辦法及線上投稿報名參賽，請參考活動網站。

莒光鄉公所也提醒，今年「遊莒光拿好禮活動」的活動紀念酒廣受好評，東莒兌換地點限量700瓶已全數兌換一空，欲兌換者請於每日下午3:30至5:30，至西莒兌換地點莒光鄉公所兌換，數量有限，兌完為止，想了解最新兌換進度，可上活動網站查詢。