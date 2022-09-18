來自台東布農族的男星王宏恩，以獨特嗓音和創作實力聞名，更曾獲得金曲最佳方言男演唱人獎，還有許多經典名曲，擁有不少死忠歌迷；台東17日晚間9:41發生規模6.4地震，王宏恩剛好在台東住處，短短幾秒鐘讓他以為房子要垮了，還曬出震後屋內慘況。
王宏恩17日晚間在發生地震後，在臉書粉絲專頁發文報平安，透露自己恰巧回台東家，表示雖然地震只有幾秒鐘時間，「第一次感覺到房子要垮了」，讓他感受了這一次地震的恐怖，還說讓人有種下一秒不知道會怎麼樣的恐懼。
另外王宏恩還上傳地震後屋內慘況，他說房間都倒成一片，櫃子也被地震震倒了，慶幸的是家人和自己都很平安，也不忘祝福粉絲都平安；畫面中王宏恩屋內的櫃子倒下，原本在櫃子上的物品都散落一地，相當慘烈。
王宏恩從出道後就寫下不少好成績，多張專輯都入圍金曲獎，更以《Biung》奪下第13屆金曲獎最佳方言男演唱人獎（現改名最佳台語男歌手獎），但一度陷入父親離世、不知名病痛及喉嚨失聲等低潮，終於在今年推出全族語創作專輯《Muskun Kata一起我們》，回歸歌壇。
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