國民黨台北市長候選人蔣萬安指出，現在已經有針對國中生提供200元衛生棉補貼；未來，他希望擴大對象，也涵蓋國小和高中。另外，他希望在校園內也提供衛生棉，讓女孩們不會措手不及。而且小學生面對「初經」，也可讓保健室提供一對一衛教，讓每一位女孩有足夠的安全感面對自然的生理狀態。

蔣萬安今（5）日在臉書提到，女性因為具有懷胎、孕育生命的能力，所以才會有月經；換言之，月經是一種「母親的象徵」，這樣偉大的能力，理應得到足夠的尊重跟照顧。

蔣萬安說，他今天去參觀小紅帽《我們的「經」驗》The Stories of Our Periods 特展 ，展區用沉浸式的體驗，讓生理男性也可以了解生理女性的處境；其中，他對「月經貧窮」的展區印象最深。

蔣萬安表示，當掀開一面又一面象徵沾著經血的紅色布簾，裡面有一段署名雅雅的文字：「每次月經來，我都會因為家裡的不夠，得跟同學借衛生棉。但每一次都借，借到後來，同學們也不太想再給我了。所以現在，我都只能省下餐錢去買，真希望可以不要有月經。」

蔣萬安直言，這些不是冷冰冰的文字，而是女孩們買不起衛生棉，面對月經貧窮的實際遭遇。

蔣萬安認為，現在已經有針對國中生提供200元衛生棉補貼；未來，他希望擴大對象，也涵蓋國小和高中。另外，他希望在校園內也提供衛生棉，讓女孩們不會措手不及；而且小學生面對「初經」，也可讓保健室提供一對一衛教，讓每一位女孩有足夠的安全感面對自然的生理狀態。

蔣萬安強調，月經象徵的是母親孕育生命的能力，我們要努力推動「月經平權」，更要向女性致敬並且珍惜。