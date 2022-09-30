日前台中北區1家寵物店負責人李女在店前卸貨時，因車門未關導致車內放置的貴重物品遭竊，損失價值近新台幣20萬元，幸經警方鍥而不捨的追查，7日內就找回失物；警察局第二分局長陳家銘籲民眾，下車時切記上鎖並勿將貴重物品留於車內。

據悉，李女是北區漢口路上1間寵物品店的負責人，當日忙於卸貨而忘記關上車門，導致放置車內的LV手提包、LV零錢包、IPhone13pro等物品遭竊，損失價值近20萬元；失竊的LV手提包更是夫妻2人結婚20周年紀念日所購買的禮物，具有重大紀念意義。

台中市警察局第二分局立人派出所警員黃政翰於9月17日受理報案後，立即擴大調閱周邊監視器影像，3小時內就鎖定47歲連姓犯嫌，未料連嫌居無定所，令警方查緝難度增加；所幸員警日前巡邏途中攔查到連嫌，他自知法網難逃，主動交付相關偷竊物品。

李女表示，清點財物時發現僅有包內現金遭賊花用，其餘資產皆在，鬆了一口氣；更提到，該LV手提包是丈夫特別幫他選購的結緍週年禮物，特別珍貴，且手機內還存有許多重要資料尚未備份，幸得警方找回。

李女也透漏，在警方調查期間，他們有發現手機訊號有移動數日，但回撥時手機就進入關機狀態，直到發現手機定位又有移動，想告知警方，才知道連嫌已落網。

警察局第二分局長陳家銘呼籲民眾，注意隨身物品安全，小心「宵小就在身旁」；同時也提醒民眾，下車時切記上鎖並勿將貴重物品留於車內，小心謹慎，避免讓宵小有機可趁。