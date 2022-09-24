高雄1名女子小芳（化名）日前發現丈夫在門口，坐在車內與小三纏綿吻別，她當下暴怒上前拍車窗，試圖開車門，沒想到開車的小三根本不理她，直接開車駛離，小芳事後控訴她遭拖行受傷，提告傷害；不過法官發現事發當晚小芳到醫院驗傷竟是稱「遭家暴」，她也曾報警遭丈夫家暴，法官因此認定小三無罪。

判決書指出，小芳在2019年10月18日凌晨2點多在自家樓下發現丈夫與1名女子在車內纏綿接吻，她目睹後妒火中上前拍打車窗，還不斷試圖打開副駕駛座的車門，怒喊「開門、開門」要求丈夫與女子都下車，沒想到開車的女子當下完全不理會小芳，還直接踩油門行駛，導致小芳因來不及放手而遭拖行。

小芳因為抓著轎車把手而遭推行數公尺，造成右側手肘扭挫傷、左側手肘、腕部、食指擦傷、右側前臂擦傷等傷害，憤而向女子提告傷害；不過對方女子向法官供稱當時不知道小芳整抓著把手，且當下車輛駛離時，小芳只要放手就可以避免傷害，此外小芳曾報警稱遭丈夫家暴，認為身上傷勢有可能是丈夫造成。

法官則發現小芳受傷當晚到醫院驗傷時，並未提到遭車輛拖行拉扯，而是稱自己遭家暴導致「頭皮撞牆、腳踢腹部」，當下醫師未發現頭、腹有受傷痕跡，因此認定小芳手部所受的傷，不排除可能是被家暴所致，難以認定是其他女子所造成，因此判女子無罪，可上訴。