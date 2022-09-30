小小聯想增添生活樂趣！1名網友日前發現某知名品牌的礦泉水包裝底部凹槽，從側面看過去就像是1輛車的外型，照片曝光其他網友也同樣發現，紛紛分享照片，在網路上引發討論，連該品牌的小編都發文「創意無價，想像力製造所，原來XX鹼性離子水裏有超超級跑車」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，1瓶知名品牌的礦泉水包裝內部下方凹槽處，從側面看去竟像是「1輛汽車」，讓原PO大為驚喜；照片一曝光，其他網友紛紛留言也發現了，「我的車是Turbo的....引擎蓋有開口」、「喝了七七四十九箱 第一次這麼認真觀察他」、「真的有車」、「馬上找同學的杯子來看」。

網友日前發現某知名品牌的礦泉水包裝底部的凹槽，從側面看竟像是1輛車的外型，照片曝光其他網友也同樣發現，紛紛分享照片。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友日前發現某知名品牌的礦泉水包裝底部的凹槽，從側面看竟像是1輛車的外型，照片曝光其他網友也同樣發現，紛紛分享照片。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

照片在網路上掀起討論，連該品牌的臉書專頁小編也發文稱，「創意無價，想像力製造所，原來XX鹼性離子水裏有超超級跑車，水裏有無窮的小宇宙，從第1瓶到第∞(無窮)，不變的甘甜，多變的趣味體驗」；原PO也留言「這麼多讚喔，麻煩XX跟我聯繫業配費用，小弟賺個奶粉錢謝謝」。

據悉，寶特瓶底部常有設計凹槽，最主要的用意是讓瓶身更有穩定性，因為凹槽能讓寶特瓶的重心向下移動，寶特瓶就不易翻倒，此外某些品牌會在凹槽處設計防偽標誌防止不肖業者冒充，還有一說法是某些瓶蓋會辦抽獎活動，為了防止民眾從底部偷看瓶蓋，才會設計凹槽。