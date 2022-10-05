38歲台北電影獎影后許瑋甯今出席乳癌關懷月記者會，擔任衛教大使，她分享自己生在「女兒國」，家族有20多位女性，所以很早就對胸部的健康檢查有概念，像她國小三年級時媽媽就教育她要注意，27歲時曾意外發現胸部長了1顆綠豆大小的腫塊。

許瑋甯回憶發現硬塊當下頗焦慮，去看完醫生等報告期間，最喜歡的食物都不敢吃，怕吃生菜太寒、也不敢吃魚跟肉，又怕一直摸腫塊會變大，只能不停上網查找資料乾著急。還好做完X光1周後報告出來，醫生說是荷爾蒙引起的硬塊，不是惡性的，在下1次生理期來之前便消退。

許瑋甯支持公益活動，一早便現身公益記者會。（羅永銘攝）

許瑋甯說發現腫塊當下自己第1個跟阿姨說，是阿姨帶她去看醫生，不敢跟媽媽講怕對方擔心，也自認個性堅強沒有害怕到掉眼淚，反倒是照乳房X光的時候，因X光機要夾緊才能拍，讓她形容是「痛到哭出來」。

許瑋甯跟邱澤升格夫妻後，因疫情還沒蜜月旅行跟舉行婚宴，目前男方在海外工作，順利的話10月14日生日可在台灣度過，不過也是隔離中慶生，因為隔離要分室，屆時許瑋甯可能會暫時住回老家，會預先把煮好的愛心料理放冰箱，讓隔離中的邱澤在家有美食可享用。

國外旅遊逐漸開放，是否有想去度蜜月的國家？許瑋甯說法國、義大利、冰島、日本都想去，但要看兩人時間能否搭上，稱光是辦婚禮都可能要拖到明後年，至於生小孩，她說順其自然，家中長輩喜歡小孩但沒有給壓力。雖然婚後很多事情還沒辦成，但她也表示為人妻最大的不同是「心裡有人一直陪著」。