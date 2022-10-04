「資產重分類」引爆壽險業「內鬨」。國泰金控總經理李長庚4日表示，國泰人壽資本適足率（RBC）在300％以上，只是因為會計公報實施空窗期，美國急速升息等外在經營環境改變，加上國壽放在攤銷後成本（AC）的債券比重，比其他壽險同業低，因此淨值比低於3％，但經營體質完全沒有問題，若李長庚再三強調：「我們是好公司！」若將AC比重拉成跟同業一樣高，國壽根本沒有淨值比不足的問題。

李長庚強調，美國在七個月內升息12碼（3％），這是史上未見的情況，也不止台灣壽險業面臨投資評價減損的問題，全世界保險公司都一樣，在這種特殊時期，支持監理官給予寬容措施，李長庚說：「我支持資產重分類」，讓產業平穩度過這次短期的衝擊，且痛批傳出有反對意見的壽險業「難道要讓整個業界出問題嗎？」不知腦袋在想什麼？到底是何居心？

同時，李長庚也強調，沒有聽說外資反對資產重分類，且在特殊時期，各國政府為安定市場，入市或進行相關紓困措施，都是合理的。

金管會4日將邀集壽險公司、會計師、會研基金會及學者專家，舉行資產重分類公聽會，主要討論現在經營環境是否劇烈變動，達到公報中經營模式改變，可以進行資產重分類，即將公允價值經其他綜合損益（FVOCI）的債券，重分類到AC，改以購入成本列帳，則未來債券殖利率再如何反彈，壽險公司淨值都不至於劇烈波動，再出現淨值嚴重不足或淨值為負的問題。

但消息傳出立即有金融業者表示「不公平」、會影響外資觀感，有粉飾財報問題等，李長庚對此表示，資產分類判斷會因當時投資環境不同，有其考量，現在是因為美國急速升息，造成資產評價減損，如國壽、南山人壽AC比重又比其他壽險同業低，所以淨值比下降，但RBC都仍在相對高水準，代表公司經營體質沒有問題。

李長庚說，若RBC不到200％、淨值比又不到3％，則監理面的確要謹慎，要求保險公司改善，但國壽現在RBC有300％多，只是因為負債面沒有依公允價值評價，且AC比重較低，又遇上市場特殊時期的急速變動，才造成淨值比低於3％，而RBC比較能代表保險公司長期的經營體質，淨值比偏投資人參考的指標，此時是否要兩指標都並重，應回歸專業討論。