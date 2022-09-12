美元暫時回檔，日圓頹勢也稍有喘息空間。匯銀人士認為，日本政府看起來不太可能實質進場干預日圓走貶，不過，不妨大規模開放邊境，讓觀光產業來幫助日圓走揚。

亞洲匯市12日早盤中，日圓兌一美元在142.15到142.95之間游移，美元小貶約0.12%。日本政府高層在過去幾天，不約而同接連出來口頭喊話，就是希望日圓不要再繼續走貶。

不過，由於沒有實際阻貶行動，日圓匯價還是相當疲弱。因此，匯率專家建議，可以用其它政策來幫助日圓擺脫貶值窘境，像是大幅開放邊境就是其中之一。

日經新聞(Nikkei)於11日報導，日本政府計劃最晚在10月前，將取消每日5萬入境人數上限，同時，也將考慮再鬆綁嚴苛的抗疫規定。相較於其它先進國家，日本算是比較謹慎的，因此開放程度也比較小。

實際上而言，美國與日本因利率決策相左，導致彼此間利差日益加大，市場上還是有不少人仍然看衰日圓。根據美國商品期貨交易管理委員會(CFTC)最新資料，資產管理業者上周看空日圓部位，破紀錄地來到最高。

高盛9日坦言，還是繼續看空日圓匯價。隨著美元兌日圓走升之下，相信市場會有更多聲音來討論進場干預一事，同時，還有日本現行的超寬鬆貨幣政策，是否還要繼續維持。