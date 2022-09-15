根據路透社15日查訪報導，近9成日企目前預估，日圓兌美元匯價在今年底之前，可望升值翻轉目前頹勢。不過，這也表示萬一到時日圓上升無力，有可能會讓這些公司經營策略出現反轉。

日圓從2022年迄今，出現過幾波急貶現象，目前貶值20%左右。上周，日圓兌美元一度來到145價位，又創24年新低。在美國大力升息，日本卻不動如山下，美日之間利差愈來愈大，也是日圓大貶原因之一。

日圓急貶造成日企在制定財報，或規劃財務時不小困擾。有位受訪日本汽車製造業者指稱，日圓貶太快，已對公司管理造成衝擊。路透社查訪各業主期間是在8月31日至9月9日，期間日圓則在138至145徘徊。

14日，日本政府說話有比較重一點，市場認為阻貶日圓有望，故匯價反彈至143.62。在亞洲匯市15日早盤時，日圓在142.79至143.42游走，看起來有續強意味。

路透社這份調查中，45%日企表示日圓在今年底以前，預估落在136到140範圍。有28%預測日圓還會更強，可能在131到135箱型整理。另外，約11%認為126至130，少數3%甚至覺得會升到120與125之間。

日圓頻貶也不是沒有優點，但就當地觀光產業來說，現在是看得到卻吃不到。礙於相關疫情限制還是很多，故只有少數外國旅客願意去日本遊玩。因此，有不少報導也說，日本政府正加緊腳步大幅放寬中。

受訪日企中，約28%認為即使鬆綁入日規定，也要等到2023年底才可回到疫前水準，至於18%則是預估最快要到2024年。同時，因為兩岸緊張氣氛與日俱增，甚至有高達75%日商覺得，台灣有可能會發生事情。