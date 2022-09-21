受到2023年經濟成長預估可能不如預期的影響，韓股21日走低，目前在2,345.86點，跌21.99點或0.93%。同時，韓元也走貶。

亞洲開發銀行(ADB)將韓國2023年GDP預估從7月的2.6%下修至2.3%。同時，維持2022年GDP在2.6%不變。至於韓國2022年以及2023年通膨預估，則是保持在4.5%以及3%。

大型類股中，三星電子跌0.9%，SK海力士跌1.02%，現代汽車跌0.76%，LG化學也跌0.16%。

韓元兌一美元在1,389.8附近，韓元貶0.3元。