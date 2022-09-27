第3季台股跟隨美股走勢上下起伏，由於國外需求減少導致企業調整庫存，不僅影響企業獲利，投資氣氛也轉趨觀望。野村投信表示，通膨居高不下，聯準會持續升息，預期第4季股市仍將持續消化相關訊息，大盤以區間整理為主，宜從中挑選成長趨勢較明確的族群，並在低檔進場布局，逐步建立長期投資部位。科技股看好半導體、高速運算、AI、與伺服器；傳產部分聚焦新能源車、紡織與銀行。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，美國8月份CPI年增率為8.3%，仍在相當高的水準，在通膨未明顯走低前，聯準會將持續升息，高通膨加上急速升息，已衝擊美國經濟。對台灣來說，外部需求減少，出口快速下降，8月出口年增率已降至2%，內部消費需求雖受惠於經濟解封得以維持不錯表現，惟在全球經濟皆走弱的影響下，主計處對於2023年的GDP成長預估也下修至3%。

至於企業獲利，目前預估2022年企業獲利成長為8%，事實上反而優於上一季的預估(當時為5~6%)，至於2023年，企業獲利成長預估將持平；不過，個別產業的表現分歧，例如科技上游近期獲利預估仍有些微上調，但金融與傳產的下修幅度比較大。

姚郁如指出，台股的評價面均已從高峰下跌，本益比(P/E)的下修幅度比較快，目前約為11倍，是平均值以下負2.5個標準差的水平，雖然股市在現階段的水準有機會出現反彈，但仍需一段時間才會有較大的行情出現。本淨比(P/B)則受惠於今年較高的股東權益(ROE)而在較高的水位，且預估明年仍位於高檔，有意進場者可以等到本淨比再低一點。

由於盤勢持續區間震盪，投資策略聚焦在長期趨勢看好且價值面合理的標的。姚郁如指出，野村投信長期看好的趨勢並未改變，科技部分為半導體、高速運算、AI、伺服器與資料中心等相關產業，以半導體為例，之前產業斷鏈時出現超額下單的情況，如今因需求降低導致庫存增加，不過消費類的半導體庫存增加幅度最大，高速運算庫存天數仍與平均值相去不遠，可見庫存水準因個別產品而有較大的差異；惟就長期而言，半導體成長趨勢並未改變。傳產方面，新能源車也是長線趨勢看好的趨勢。近期由於其他部分的半導體需求下降，使得產能移轉到新能源車這部分，原先緊俏的產能獲得紓解，惟就長期而言，新能源車可望隨著普及率增加而持續大幅成長。