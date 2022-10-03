基隆市議員張淵翔、王醒之及陳薇仲3日質詢，送大聲公給市長林右昌，要求對第四天然氣接收站填海造地破壞海洋，「不要再沒聲音」。林右昌回應，只要任何傷害到基隆港方案，市府都沒辦法接受。

陳薇仲表示，基隆市全體用電量（含工業）一直低於協和電廠的發電量，以2020年協和2個燃油機組運轉來看，發電量達21.6億度，遠高於基隆市家戶含工業用電14.7億度。她認為，基隆一直擔任「北電南送」的城市，不該持續成為雙北發展的犧牲品，應拿回主體、要求台電提出更好方案。

陳薇仲說，根據台電7月記者會資料顯示，2025年的尖峰負載預估為600萬瓩，在和平電廠繼續營運、北西電網融通北東電網的狀況下，屆時北東電網的缺口為50萬瓩。她主張，應該重新審視、檢討協和電廠的發電規劃。

王醒之指出，基隆港的產值對基隆人生計與國家總體稅收至關重大，市長是否向航運界公開徵詢過意見？依國防戰略來說，四接將成為敵方優先鎖定攻擊的目標，再就國際商港與郵輪母港來看，郵輪公司為了旅客安全，可能排除停靠基隆港，另貨櫃船、散裝船等各式船舶也要依國際航行規則，閃避航行、作業中的LNG船舶，恐如航運界所說，四接興建在基隆港外就是滅港行為。

王醒之指出，「填海造地」公投案送件至今，已超過百天，傳出台電向環保署展延環評審查到明年1月，但根據法歸規定，林右昌市府與中央政府已違反行政程序法，處心積慮為了選舉考量，對台電開綠燈、對人民開紅燈，手拿公投神主牌、腳踩人民公投權。

對此，基隆市長林右昌說，國家建設、電力的發展，絕對不能用單一的縣市來看，電網的缺口也不能用簡單的發電量去做加減，市府「原則同意」台電協和發電廠更新改建計畫，但並不是讓台電可以恣意妄為，想要幹嘛就幹嘛。他強調，只要任何傷害到基隆港方案都沒辦法接受，至於填築面積希望最小化。