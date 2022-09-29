國民黨基隆市長參選人謝國樑29日邀請前交通部長葉匡時，與基隆市議會國民黨團討論「Let's go」電動機車專案，並宣布未來由葉匡時組成專家委員會，協助辦理採購。對此，基隆市長林右昌表示，葉匡時擔任交通部長期間，被基隆市議會列為不受基隆歡迎人物，謝國樑此舉不但可笑，且嚴重羞辱基隆人。

林右昌指出，葉匡時擔任交通部長時，對基隆交通政策非常不友善也不支持，不但把基隆講得非常落後，也不重視，不僅如此，當港務公司把要給基隆的開發回饋金從14億元大幅降到4億元時，葉匡時還反對把4億元回饋金給基隆，而謝國樑是當時的立委，顯現已然失職，「對不起基隆人」。

他說，葉匡時在2014年8月國民黨執政時期，被當時基隆市議會提案，列為不受基隆歡迎人物，且由國民黨議員率先提案，不分藍綠黨派支持，由市議會正式通過，甚至發正式公函至交通部抗議。

「請鬼拿藥單」，林右昌怒轟，葉匡時被基隆市議會列為不受歡迎人物，也對基隆如此惡劣，實在想不到謝國樑今日居然找來，替其免費送電動機車政策背書，證明了他真的是無能。

至於謝國樑提出免費送電動機車政策，林右昌痛批，不要欺騙年輕人，當初說的是Gogoro，「除了Gogoro，其他什麼都不要」。

最後，林右昌說，謝國樑今天想公然綁架國民黨團，一起掏空基隆，他認為，國民黨議員很可憐，在議會辛辛苦苦審100、200萬元預算，一項電動機車政策要花掉20幾億，基隆的財政不能讓富公子謝國樑如此亂揮霍，這種不負責任的參選人大家應該唾棄。