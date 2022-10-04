基隆市警察局第一分局位在市區精華地帶，建物使用近50年，環境、設備老舊，是全市唯一未更新分局。市議員童子瑋盼將大樓重新改建。對此，市長林右昌表示，目前正研議原址或異地重建，2方案各有優缺點，還在評估階段。

第一分局位於仁五路上，1975年8月4日落成，已使用約46年。童子瑋表示，第一分局人口密集，業務量大，但辦公空間設施老舊，多年未修繕，陸續出現漏水、空間不足問題，許多警察同仁沒有寢室休息，騎樓更是陰暗、環境不佳，也是目前全市唯一尚未更新的分局。

童子瑋指出，第一分局大樓總體規劃改建有無可能在原址進行，建議把後方連接分局的私人土地買下，分局不要移動，整棟重新規劃改造，並詢問市府此方案是否可行，進一步要求市長提出看法。

對此，林右昌表示，第一分局確實應該修繕，先前有和警察局長討論，也有做相關評估，目前以原址或異地重建方向思考。若以原址重建，將規劃把後方冷凍廠私人土地買下，對整體發展來說是好事，不過涉及經費需求。

至於異地重建，目前有2塊基地在考慮，其中一處位在國民運動中心旁原救國團土地，目前是停車場，另外是仁愛區公所對面靠山邊國有土地。林右昌說這些方案各有優缺點，還在評估尚未決定。

童子瑋進一步指出，他個人想法偏向原址重建，把後方土地買下，話鋒一轉，突提及要編8000萬、1億改建一棟市中心50年老舊大樓有多困難，編25億買機車容易嗎？最後，他要求市府加速評估。