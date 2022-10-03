金管會救市限空令登場，台股加權指數3日開在13,359.26點，權王台積電（2330）開在418.5元，雙雙開低，壓抑大盤走勢。觀察盤面上，貨櫃三船、航空雙雄早盤股價跌深反彈，中小型股及生技股也見到多頭資金零星點火，在限空令影響下，台股早盤成交量急凍，指數下跌逾百點。

投資人愈來愈擔憂，聯準會（Fed）持續積極升息抗通膨恐衝擊經濟衰退，美國四大指數9月30日全面下挫，已連續第三季走跌。

道瓊工業平均指數9月30日終場下挫1.71％（500.10點）、收28,725.51點，創2020年11月6日以來收盤新低；周K線下跌2.92％。

那斯達克指數下挫1.51％（161.89點）、收10,575.62點；周K線下跌2.69％。

費城半導體指數下挫1.73％（40.67點）、收2,306.70點；周K線下跌4.24％。

統一投顧指出，9月30日指數再創今年新低，9月份共下跌1,670點，跌幅達11.07％，國安基金出面信心喊話，金管會也再次祭出限空令，可望提振市場信心，加上指數短線負乖離過大有機會技術性反彈。

不過，在未站上5日均線之前，仍建議謹慎操作，短線少量進出，嚴控持股水位。選股以綠能／儲能、航太、衛星、新能源車、汽車零組件等為主。