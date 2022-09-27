開發金(2883)近期股價偏弱整理，壓在短、中、長期均線之下。開發金本周人事大地震，臨時董事會通過原任董事長張家祝因個人因素請辭開發金董事長及董事職務，由曾在中信金（2891）集團服務逾36年的黃思國接任；此外，營運長林德雲請辭，預定生效日為2023年元旦。

新任董事長黃思國擁有逾40年金融產業經驗，為台灣銀行業推行財富管理服務先驅，曾創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務，被譽為台灣「信託教父」，為台灣財富管理、證券及保險市場發展，貢獻卓著，屢獲國際級肯定。原任董事長張家祝在內部發出公開信，向所有開發金集團同仁道別，文中表示他6月初就已表達希望在依照金管會要求的改善工作告一段落後就請辭退休，且自己已70歲，也到了該退休的時候，並祝福開發金未來在新董事長領導下完成更遠大目標。

至於營運長林德雲，是開發金2021年4月底董事會通過聘任，林德雲原任職大陸平安保險集團資深副總經理、平安銀行零售業務執行長與營運長，成功整併平安銀行與深圳發展銀行合併後的營運管理。帶領北部14省所有分行與子行，除了創造零售業務佳績，更致力於改造平安銀行成為數位化金融機構。他也完成兩項核心系統專案在內的三項IT大型專案，並為花旗銀行建置亞太區作業中心。