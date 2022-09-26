中華開發金控26日因前董事長張家祝請辭召開臨時董事會通過由黃思國接任董事長之外，也陸續公告其他主管異動消息。開發金控26日發布重大訊息公告開發金控資深副總經理兼營運長林德雲辭任，尚未有新任者上任；另外，開發金控代子公司凱基銀行公告資訊安全長異動，9月27日起將由前將來銀行資訊長周旺暾接任凱基銀資訊安全長一職，舊任凱基商業銀行風險管理處處主管兼任資訊安全長是由周儷玲擔任，這是因職務調整所做的人事異動安排。