路透社21日查訪報告，半數以上受訪專家學者認為，日本政府不會進場阻貶日圓。不過，有兩成表示，日圓兌一美元匯價若貶破150時，日本可能就會有動作。

美日利差擴大下，日圓兌美元今年以來已貶約20%，日前一度來到24年低點144.99。21日盤中交易時，日圓在143附近徘徊。三井住友DS資產管理指出，美國傾向用強勢美元來控制通膨，故不太可能出手協助日圓止貶。

不過索尼金融集團看法不一樣，認為日圓若急貶且一舉貶破150大關，日本政府可能會進場干預，但就貨幣干預無效性而論，日本政府要阻貶的可能性很低。

另外，在通膨擴大、新冠疫情再升溫以及全球經濟成長趨緩下，日本GDP也被唱衰。日本7月至9月經濟成長的季增年率估1.4%，低於8月預測值2%。至於10月至12月預估為1.9%，也是從之前2.2%下修而來。

至於日本通貨膨脹，不包括波動較大鮮食的核心CPI(消費者物價指數）在今年最後1季可能上漲2.8%，高於先前預估值2.5%。日本2022財年核心CPI，將增至2.4%，然後到了2023財年時預估將降至1.2%。