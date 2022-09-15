在投資人進場買進遭到錯殺的航空以及鐵路等，部分疫情復甦相關類股下，日股15日上漲，早盤結束時，日經收27,946.2點，漲127.58點或0.46%。東證收1,954.38點，漲6.92點或0.36%。

分析師認為，日股因14日重挫不少，目前是反彈。不過受到美股漲幅有限，股市才僅小紅而已。

傳出日本政府可能加緊腳步，準備大幅鬆綁抗疫規定，航空公司以及鐵路業者表現較佳，分別一度漲1.5%以及1.54%。其中，全日空漲1.39%，日航漲1.4%，JR東日本更是漲2.2%。

路透社查訪報導，45%日企表示日圓在今年底以前將走升，預估落在136到140範圍。有28%預測日圓還會更強，可能在131到135箱型整理。另外，約11%認為126至130，少數3%甚至覺得會升到120與125之間。

受日圓匯價影響較大的出口類股中，汽車族群表現不一，豐田跌0.03%，本田跌0.94%，但日產漲1.26%，三菱漲0.16%，馬自達也漲0.34%。