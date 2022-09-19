據日經新聞報導，以美元計價的日本名目國內生產總額(GDP)的水準正在下降，如以140日圓匯率計算，預計2022年GDP將低於4兆美元(約560兆日圓)，倒退到30年前的水準，並且也將持平於第四名的德國。

OECD預測，日本今年名目GDP將為553兆日圓，如果依140日圓匯率換算為美元，將為3.9兆美元，將是自1992年以來，時隔29年再次低於4兆美元。

目前日圓的期中平均匯率為127日圓，如果日圓繼續貶值，今明年真的有可能跌破4兆美元。

以美元計價來看，日本經濟規模很可能退回到90年代泡沫經濟破滅之初的水準，而全球經濟在這30年期間則成長4倍。日本GDP在2012年曾超過6兆美元，比德國高出8成。

而工資也倒退回30年前，讓日本購買力和人才吸引力下降。如果按140日圓匯率換算，日本今年平均工資將為3萬美元，退回到1990年左右時期的水準。一橋大學名譽教授野口悠紀說，貨幣貶值將讓國力下降，難以從海外吸引人才，阻礙經濟成長。

而日本今年以美元計價的工資已經與南韓持平，兩國2011年曾有2倍差異；如果以購買力水準來看工資，日本則已被超越。

另外以美元計價，日經指數今年以來已下跌23%，從海外投資人來看，日本資產的價值正在減少。

但日圓貶值將有利於出口競爭力，成為海外直接投資和海外遊客的最愛，貶值在刺激經濟方面也有正面影響。但法國巴黎銀行首席經濟學家河野龍太郎說，如果依靠日圓貶值才能生存的企業數量增加，整體生產力效率將下降，將導致工資低迷。